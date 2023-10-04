Послание Президента народу Казахстана обсудили в колледже СКУ

Молодые, амбициозные и стремящиеся к знаниям — такая молодёжь может повлиять на качество жизни в нашей стране. В своем послании Президент рассказал о проблемах в государстве, а также наметил пути их решения. Чтобы претворить идею в жизнь, нужны грамотные специалисты, поэтому немало надежд возлагается на студентов.

САЛИМХАН САБИТОВ, специалист МРЦ при УВП СКО:

— Мы хотим сегодня с ними на протяжении 20 минут поговорить о реформах, поставленных задачах перед народом Казахстана. И послушать их мнение, их взгляды, что думает сегодняшняя молодежь. Больше всего благодаря таким встречам мы хотим сделать трансформацию сознания молодежи.

По мнению Салимхан Сабитова наиболее важный вопрос, который касается студентов — поднятие заработных плат в стране, и, соответственно, стипендий учащимся. Такая поддержка от государства должна заинтересовать молодежь. Зарина Байболова ознакомилась с посланием и обратила внимание на этот пункт.

ЗАРИНА БАЙБОЛОВА, студентка 2 курса колледжа СКУ:

— Меня заинтересовал пункт о поднятии заработной платы до 85 тыс тенге. Поднимают нашу стипендию, теперь она составляет 30 тыс тенге. Самое главное — соблюдать законы, быть законопослушным человеком, гражданином Казахстана. И не пропускать послания, читать их, интересоваться политикой, чтобы подготовиться ко взрослой жизни.

Студентам рассказали об изменениях в законах, которые вступили в силу с начала сентября. Сотрудники молодежного ресурсного центра акцентировали внимание на административных штрафах за распространение фейков и предупредили об уголовной ответственности за торговлю наркотиками.

Анна Богословская

