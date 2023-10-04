Что ожидать жителям Петропавловска от октябрьской погоды

Погода в октябре, по прогнозам синоптиков, будет нестабильной. В начале месяца все не так уж плохо — от 15 до 20 тепла днем и от 3 до 8 ночью. Но, с середины октября североказахстанцам нужно одеваться теплее.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В середине первой декады ожидается температура воздуха ночью 3-8 тепла, в конце декады ожидается температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем понижение до 8-13 тепла. Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 0-5 тепла, местами 5 мороза, днем от 11-15 тепла до 5-10 тепла, местами 2 тепла.

В начале третьей декады ожидаются небольшие заморозки от 0-5 мороза до 0-5 тепла, но уже в середине декады температура снова пойдет на повышение от 2 до 7 тепла днем. Так как в конце месяца ночная температура будет опускаться до отрицательных значений, это может повлечь за собой образование гололеда на дорогах, поэтому гражданам рекомендуется быть осторожными при передвижении особенно в ночное время, так как температура может опуститься до 12 градусов со знаком минус.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Количество осадков за месяц ожидается около нормы, местами больше нормы. Дождь ожидается в середине первой и второй декады, осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются в конце месяца. Туман вероятен в середине первой декады, в начале третьей, гололед в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с предполагается в середине первой декады, в начале и в середине второй, в конце третьей декадах.

Мы спросили у горожан, какую погоду они ожидают в октябре?

— Ну, сейчас замечательная погода. Я думаю, что она нас еще порадует. Это самое такое прекрасное время года, когда все преображается, зеленое с золотым. Это очень радует глаз. И я думаю, что это все отражается в нашей душе. Ну и дальше, если погода будет ухудшаться, лишь бы не ухудшалось наше настроение.

— Красота. Побольше бы такой погоды и красотень была бы.

— Вообще замечательная погода, как никогда. Такого октября уже очень давно не помним. Принято говорить в народе «бабье лето». В этом году нам небо послало такое «бабье лето». Значит мы довольно — таки неплохие, раз нам продлили теплую, хорошую погоду.

— А вообще, у природы нет плохой погоды. Мы радуемся и солнечным дням, и дождливым дням, и выпадет снег, мы тоже будем рады.

Известно, что самая высокая температура в Петропавловске была зафиксирована 5 октября 2018 года. Тогда она была около 26 градусов тепла. А самая низкая в 1940 году — 25 градусов мороза.

Валерия Сиваш