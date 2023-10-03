В СКО проходит кампания по вакцинации против гриппа

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом санитарные врачи области регистрируют каждую осень. В прошлом эпидемиологическом сезоне они зафиксировали свыше 53 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. В основном ими заболевали дети. А вот гриппом в прошлом году североказахстанцы болели гораздо реже. Лабораторно удалось подтвердить примерно 278 случаев. Пик заболеваемости пришелся на ноябрь.

Чрезвычайно заразное, острое инфекционное заболевание, которое легко передается от человека к человеку. Так о гриппе говорят санитарные врачи. Недуг сопровождается резким повышение температуры тела, к ней добавляется сухой кашель, головная, а еще мышечная боль. В зависимости от особенностей организма заболевание может проходить в легкой или, наоборот, в тяжелой форме. Самым эффективным способом профилактики гриппа, по мнению медиков, является вакцинация.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— С 1 октября по 15 ноября кампания по вакцинации против гриппа. Она проводится в поликлиниках по месту прикрепления. За счет бюджета, т.е. на бесплатной основе вакцинация делается людям из группы риска. Это медицинские работники, дети, стоящие на диспансерном учете в мед. организациях, дети домов ребенка, дети из детских домов, контингент домов престарелых, беременные, лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет.

По данным Армана Кушбасов, в области планируется привить 65 тысяч человек. С начала недели в городскую поликлинику №1 приходят пациенты, чтобы поставить вакцину он гриппа.

АЛИНА ИСМУРЗИНА, врач общей практики городской поликлиники №1:

— Запланировано из группы риска у нас прививаться против гриппа 6700 человек. По данным за вчерашний день у нас уже 256 человек получили вакцину против гриппа. Из них пациенты, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети и беременные со второго триместра. Вакцина называется «Гриппол плюс», произведена в РФ, в Москве. Переносится легко, но есть ожидаемые реакции после вакцинации. Когда пациент приходит получать допуск, мы говорим, какая вакцина, чье производство, об ожидаемых реакциях предупреждаем. Осматриваем пациентов, нет ли противопоказаний.

Тем, кто приходит за прививкой с обостренным хроническим заболеванием, её не поставят. Не допускаются в прививочный кабинет пациенты с аллергической реакцией на белок.

У петропавловца Нурлана Сибанбаева каких-либо противопоказаний к вакцинации против гриппа нет, поэтому сегодня получил укол. К такой процедуре горожанин относится положительно.

НУРЛАН СИБАНБАЕВ, житель г.Петропавловска:

— 5 лет ставлю прививку от гриппа. Делать это стал, когда переехал жить в город. С прививкой мне спокойнее, я знаю, что защищен от гриппа.

Прививочный кабинет в городской поликлинике №1 работает с 8.00 часов утра до 17.30 ч. В первый день кампании по вакцинации против гриппа в области привили свыше 700 человек.

Дарья Пышмынцева