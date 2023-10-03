В Казахстане разрабатывается новая добровольная накопительная система «Келешек», предназначенная для обеспечения доступа граждан к высшему образованию

Система предполагает открытие специальных счетов для детей с государственным стартовым капиталом и накоплениями от родителей, государственной премии и инвестиционного дохода. Это позволит молодежи накопить средства на обучение в вузе. Помимо этого, система предусматривает дополнительные меры поддержки для социально уязвимых групп, таких как дети-сироты. Система «Келешек» будет дополнять существующие государственные образовательные гранты и будет цифровизирована для обеспечения прозрачности и удобства использования.

Премьер-Министр Казахстана подчеркнул, что данная система имеет стратегическое значение для образования и экономики страны, и ее внедрение планируется в ближайшем будущем.