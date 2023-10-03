С начала года в области зарегистрировано 450 пожаров

О профилактике пожаров в многоэтажных домах говорили спасатели. С начала года в квартирах выше второго этажа произошло 12 пожаров, в которых пострадали 4 человека.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Я бы здесь хотел остановиться отдельно на случае. Буквально был недавно по улице Жукова 27 сентября. У нас был вызов, позвонил мальчик 14 лет, сообщил о том, что находится в квартире один и у него чувствуется запах гари. Мальчик не мог сказать точный адрес, его попросили выйти на видеозвонок и показать, что есть рядом. Дежурный соориентировался, своевременно были направлены наши силы и средства. К счастью, ребенок был спасен.

За 10 месяцев в области зарегистрировано 450 пожаров, в огне погибли 23 человека, травмированы 19 человек. Ущерб составил почти 425 млн тг.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Также у нас наблюдается очень печальная статистика по отравлению угарным газом. Владельцев людей, которые эксплуатируют печи на твердом топливе без возникновении пожаров, на сегодня 27 человек. И, к сожалению, 9 человек погибли. Основные причины у нас три: нарушение правил эксплуатации электрооборудования, с наступлением отопительного периода нарушение правил эксплуатации отопительных приборов, неосторожное обращение с огнем.

Спасатели провели более 20 учений, 15 профилактических осмотров многоэтажных жилых домов, столько же бесед с жильцами с охватом более 1000 человек.

Камилла Карим