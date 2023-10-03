Прокуроры восстановили трудовые права учителей

В прокуратуре при проведении анализа в сфере трудовых отношений выявили факты ущемления прав работников. Должностные лица отдела образования Тайыншинского района в нарушение требований Трудового кодекса и Соглашения о социальном партнёрстве, утвержденного вице-министром образования науки, работникам в сфере образования предоставляли оплачиваемые трудовые отпуска в количестве 30 дней вместо 33. По акту прокурорского надзора должностное лицо районного отдела образования привлекли к дисциплинарной ответственности, 94 работникам дополнительно увеличены отпуска в количестве 3-х дней, а также произведено начисление денежных средств в размере 945 тысяч тенге. Вопрос соблюдения трудовых прав находится на контроле органов прокуратуры.



Камилла Карим