Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Алихан Смаилов, руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и руководство Генеральной прокуратуры. Главе государства было доложено о принимаемых мерах и результатах исполнения ранее данных поручений по вопросу повестки совещания. Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны.

Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур. В заключение Президентом был дан ряд конкретных поручений.