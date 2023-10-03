Низкий уровень культуры вождения и дисциплины на дорогах отметил Алихан Смаилов

В текущем году по статистическим данным наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.

«В текущем году по статистическим данным наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших. Тем не менее, до сих пор, в среднем за сутки на наших дорогах погибают пять-шесть человек. За каждой цифрой стоят жизни и здоровье людей. К сожалению, у нас низкий уровень культуры вождения и дисциплины. Мы ужесточаем уголовную и административную ответственность за дорожные правонарушения. Но, в то же время, полиция по-прежнему задерживает тысячи нетрезвых водителей и ранее лишенных прав вождения», — сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что к таким нарушителям надо применять самые строгие меры. Премьер добавил, что ситуация с дорожной безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения.