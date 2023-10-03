Долгожданное освещение переулков появилось в Явленке

Центральные улицы села Явленки Есильского района уже полностью оборудованы фонарями. Осталось добавить освещение в менее проходных местах. Процесс идет постепенно, ежегодно в селе становится светлее в темное время суток. В августе подрядчик начал работы, на сегодня они уже завершены. За счет местного бюджета в Явленке собираются поставить фонари на улице Береговой, после этого потребность села в освещении будет закрыта.

МЫНАЙДАР ТЛЕУКИН, аким Явленского сельского округа, Есильский район:

— Мы все запланировали местным сообществом, все решили, что проводить работы нужно, потому что дети идут в школу, чтобы было освещение. В августе объявили тендер на 21,9 млн тг. Вышли подрядчики, установили 85 опор, СИП протяженностью около 10 км и 155 светильников.

Анна Жицкая