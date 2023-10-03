Аким СКО посетил заводы Петропавловска

Первым объектом посещения акима области стал завод «Мунаймаш». Одно из старейших предприятий региона занимается производством нефтегазового оборудования. Здесь трудится 138 человек. Их средняя заработная плата составляется порядка 370 тысяч тенге.

— У вас объем производства в год сколько?

– До 10 тысяч, на сегодня 6 тысяч. – Это объем, а в суммарном выражении?

– Порядка 6 миллиардов.

-90% вы уже выполнили.

Завод специализируется на изготовлении скважинных штанговых насосов и запасных частей к ним. В основном вся продукция реализуется на территории Казахстана. Акима области ознакомили с процессом ее создания и показали готовые изделия.

ФЕДОР ДМИТРИЕВ, заместитель генерального директора АО «Мунаймаш»:

— Все оборудование, что здесь находится, было приобретено в 2010 году в рамках производственной программы «Производительность-2020». Взяли мы в лизинг, 12 единиц, мы уже рассчитались в 2021 году.

– Полностью за все это оборудование?

– Да, полностью.

– Оборудование у вас чье?

– Японское. Пару станков бразильских.

Далее глава региона посетил Северный фанерный комбинат. Это молодое предприятие. Оно открылось в начале 2021 года, но успело хорошо зарекомендовать себя.

Продукция комбината применяется в таких сферах как строительство, упаковка, создание мебели, судо- и вогоностроение, оформление интерьера. Производство здесь безотходное, использовать стараются каждую часть. Технологиями поделились с акимом региона.

— Он эти вкладки вставляет в те места. Может Вы видели, они такие, черные пятна, вот он эту вкладку туда вставляет. Это сейчас плохая вкладка, но она хорошие вкладки вставляет.

– Со всех вырезается?

– Да, и поверхность чистая получается.

В основном вся продукция экспортируется. Порядка 70% сырья на комбинат поставляют из соседней Российском Федерации. Всего трудятся на предприятии около 300 человек.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Средняя заработная плата?

– 250-300 тысяч.

– 95% продукции экспортируется. И сколько сырья приходит сюда в год, чтобы вы выходили на производственную мощность в 300 тысяч кубов в год?

– В 2, 2,5 раза больше.

– А по производству также?

– Да.

– То есть, на один куб готовой продукции уходит 2 куба сырья – 2,5.

А это АО «Петропавловский завод тяжёлого машиностроения». Одно из крупнейших предприятий в стране было основано 62 года назад. Площадь зданий и сооружений ПЗТМ составляет почти 40 гектаров. Акиму области рассказали, что сейчас завод осваивает производство новой продукции.

— Выпустили крытый вагон, полувагон и зерновоз.

– До этого не выпускали?

– Нет, никогда завод не выпускал.

– Беспилотники, электрокары.

– До этого элекрокары выпускали?

– Нет.

– А беспилотники?

– Нет, это все при мне.

Планы по расширению производства у ПЗТМ грандиозные. Они уже заключили многомиллиардные контракты с нефтегазовыми компаниями, договоры на изготовление полувагонов, деталей и узлов для железнодорожного комплекса, на выполнение государственно оборонного заказа. Большая работа проведена и по улучшению на предприятии социальной ответственности.

АРМАН КУЛМАГАМБЕТОВ, генеральный директор АО «ПЗТМ» :

— Бесплатное медицинское обслуживание, протезирование я сделал за счет завода, бесплатная выдача лекарств, оказываем материальную помощь для социально уязвимых граждан. К 1 сентября каждому ребенку и инвалиду дали по 30 тысяч, санаторно-курортное лечение возобновили. У меня есть работники, кто трудится во вредных условиях труда, кто с большим стажем, кто заслужил, Дом культуры отремонтировали.

Далее Гауез Нурмухамбетов посетил завод имени Кирова. Предприятие занимается производством продукции для горнодобывающего, нефтяного, железнодорожного, военного и гражданского секторов. Акима ознакомили с рядом изготовленных устройств, действие некоторых он лично проверил. Также ему рассказали о процессе их производства.

— Двухсторонняя печатная плата. 4 класса, не 5-ого, покрытая оловом, свинцом, золотом.

Рассказали акиму и о реализации намеченных планов. В их числе — содействие по внедрению системы видеонаблюдения в СКО, системы контроля для безопасности детей при помощи установки «ZIK-СКУД». Запланировано и производство лифтов.

ДИДАР ТАСЫБЕК, первый заместитель генерального директора завода им. Кирова:

— 526 единиц лифтов по СКО только нужно заменить до 2026 года. По всей республике 33 800 единиц. Необходима замена 8 200 лифтов. Мы сейчас с китайскими партнерами работаем, продолжаем искать инвестицию.

Всего на заводе имени Кирова производят 37 наименований продукции гражданского назначения. Трудится на предприятии 487 человек. Их средняя заработная плата составляет 240 тысяч тенге.

/Материал подготовлен корреспондентами т/к «Первый Северный»/