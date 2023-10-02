Вручение сертификатов кондитера состоялось в Палате предпринимателей

В Палате предпринимателей «Атамекен» слушателям очередного курса вручили сертификаты кондитера. Обучение проходило в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства. В этом году здесь планируют обучить около 120 человек, 100 из которых — уже сертифицированные специалисты.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— Всего по этому курсу обучено 11 женщин, которые получили очень много знаний и в дальнейшем будут уже реализовывать их в своем деле, откроют, возможно, свой бизнес. Сейчас у нас обучились кондитеры, до этого мы уже обучили по направлениям «Швейное производство», «СММ», «Менеджер на маркетплейсах», «Визажист», параллельно у нас сейчас идет обучение «Парикмахер-барбер». Палата предпринимателей СКО оказывает поддержку на бесплатной основе. Это информационное обеспечение, также сервисная поддержка действующим предпринимателям, а также лицам с предпринимательской инициативой.

ДИАНА ГРИЩЕНКО, жительница г. Петропавловска:

— Мы имеем богатый опыт, но курсы вживую позволяют ознакомиться с новыми тенденциями, которые сейчас развиты. На данный момент я рассматривала данный проект именно в рамках своего предприятия, потому что у нас медицинская реабилитация, это профилактика и развитие осложнений. Данный опыт позволит мне развивать еще и правильное отношение к питанию.



Валерия Сиваш