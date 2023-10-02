Послание Президента обсудили в Ассоциации деловых женщин СКО. В неё входят предпринимательницы региона. Для них актуальны изменения в налоговом законодательстве и новые векторы развития бизнеса, которые Президент озвучил в своём послании.

САУЛЕ СУЛЕЙМЕНОВА, председатель Ассоциации деловых женщин по СКО:

— Президент сказал, что государство должно поддержать предпринимателей. Сегодня мы будем говорить и о женском предпринимательстве, и о том, как воплотить и реализовать послание Президента в жизнь. И конечно, как женщин нас интересует вопрос, касающийся детей. И в этом послании мы увидели, что Президент уделяет этому большое внимание. Речь идёт об ужесточении наказания за насилие над детьми.

Этот вопрос очень важен и для Дины Мухамбетжановой. Бизнесвумен растит четверых детей и занимается реализацией женской одежды. Говорит, рада, что в послании большое внимание уделяют вопросам бизнеса.

ДИНА МУХАМБЕТЖАНОВА, исполнительный директор Ассоциации деловых женщин по СКО:

— Будет поддержка малого и микропредпринимательства. Развитие креативной экономики, что очень важно. Сейчас центры есть только в Шымкенте, Астане и Алматы. А в этом году планируется открытие новых центров креативной экономики. Потому что в нашей области много предпринимателей и творческих деятелей, которые могли бы развиваться именно в креативной экономике.

Всего в Ассоциации деловых женщин по СКО состоит 35 человек.

Айгерим Хамзина

