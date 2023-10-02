Обсуждение Послания Президента РК прошло на заводе имени С.М.Кирова

Обсуждение Послание Президента РК прошло на заводе имени С.М.Кирова. В своём выступлении Касым-Жомарт Токаев большую роль в росте экономики отводит сфере промышленности. Президент озвучил ряд мер по поддержке отечественного производства.

ЖАНГЕЛЬДЫ ТАЖИН, председатель городского совета ветеранов:

— Президент акцент сделал на кредитовании малых, средних и крупных предприятий. Если взять страны Европы, у них 100% предприятий кредитуются за счёт банков. Там не такие большие проценты. А у нас кредитуются несколькими банками 8% промышленных предприятий.

Президент отметил, что на текущем этапе самая важная задача — это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Крайне важно, чтобы эта сфера получала сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам. Также глава государства отметил, что фокус деятельности банков сместился на предоставление потребительских займов. Это привело к нарастанию рисков для финансовой системы, а также чрезмерной закредитованности граждан.

ЖАНГЕЛЬДЫ ТАЖИН, председатель городского совета ветеранов:

— 7 трлн 700 млн тенге население имеет кредиты от банков. Есть семьи, где есть 5-10 кредитов. Поэтому Президент выдвинул идею общества без кредитов. Но для этого надо сначала поднять экономику. Не от хорошей жизни берут кредиты. Новые рабочие места, повышение благосостояния, хорошие зарплаты.

Президент в своём послании отметил, что нужно мотивировать банки активно участвовать в корпоративном кредитовании, помогать именно предпринимателям. Кредитование бизнеса должно иметь более выгодное и фискальное регулирование в сравнении с другими видами банковской деятельности.



Айгерим Хамзина