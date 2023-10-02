На брифинге в департаменте полиции подвели итоги работы с начала года

В областном департаменте полиции прошел брифинг по итогам оперативно-служебной деятельности с начала года. Начальник ведомства Айдын Кабдулдинов проинформировал о ситуации в регионе и обозначил приоритетные направления работы. Он остановился на наиболее актуальных вопросах: предупреждении дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием электросамокатов, обеспечении безопасности детей в учебных заведениях, противодействии наркопреступности, бытовому насилию и другим вопросам. В целом, по итогам 8 месяцев удалось снизить общее число преступлений.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник департамента полиции СКО:

— Зарегистрировано всего 2484 преступления. Тяжких — 530. Раскрываемость составляет 69,9%. Особо тяжких — 67. Раскрываемость — 79,1%.

Особое внимание было уделено расследованию факта покушения на убийство, произошедшего в феврале с участием несовершеннолетних в 4-й школе, на контроле также — статистика по фактам педофилии, контроль за людьми, отбывшими длительные тюремные сроки, совершившие резонансные преступления в девяностых и двухтысячных годах.

— Был взят под арест и по настоящее время он находится в следственном изоляторе. По уголовному делу были проведены все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Полицейские продолжают курс на развитие сервисной модели работы, укрепляют формы сотрудничества с населением, принимают меры по соблюдению принципа нулевой терпимости к правонарушениям. Наряду с предупреждением бытового насилия одним из главных приоритетов является защита прав несовершеннолетних. Брифинги для представителей СМИ с участием руководства североказахстанской полиции планируется проводить регулярно.

Валерия Сиваш

