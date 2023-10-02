На 150 млн тенге рачков Аrtemia salina изъяли в Мамлютском районе

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции и департамента Комитета национальной безопасности при координации прокуроров выявили и обезвредили группу североказахстанцев, организовавших добычу рачка Аrtemia salina без разрешительных документов в Мамлютском районе. На территории зарегистрированного летом предприятия и на частном подворье одного из подозреваемых изъято суммарно свыше 15 тонн, из них свыше 12 тонн переработанного рачка. Это самое крупное задержание в республике по подозрению в незаконной добыче рачка. Также у одного из подозреваемых изъято 6 патронов к нарезному оружию, у другого — пистолет «ПМ» с нарезкой для глушителя и 4 патрона к нему. Ведётся досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное изучение всех обстоятельств. Предварительная сумма ущерба составляет порядка 150 млн тг. Назначены необходимые экспертизы.



Камилла Карим