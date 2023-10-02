Актёры казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова открыли новый сезон

Так актёры казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова встречали гостей важного для них вечера. В фойе развернулось настоящее музыкальное представление. У микрофонов новое поколение актёров, которым предстоит завоевать доверие зрителей. В их числе 20-летний выпускник Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова Олжас Омаров.

ОЛЖАС ОМАРОВ ,актер казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова:

— На четвертом курсе я принял решение пройти практику в Петропаловске. В этот период понял, что хочу остаться работать в этом городе. Казахский театр здесь очень сильный. На мой взгляд, для молодого актера это идеальное место, чтобы расти и развиваться. Вместе со мной после выпуска из вуза в Петропавловске остались 9 человек.

Казахскому театру нужны новые лица, считает его директор Биржан Жалгасбаев. Он напомнил североказахстанцам о том, что с 9 по 15 октября 2023 года в Петропавловске пройдет республиканский фестиваль драматических театров Казахстана. Для областного центра это очень важное творческое событие.

БИРЖАН ЖАЛГАСБАЕВ, директор казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова:

— Приедут представители 10 лучших театров страны, более 250 артистов порадуют жителей и гостей города своими постановками. Вход на все спектакли будет абсолютно бесплатным. Спектакли пройдут в русском драматическом театре им. Н. Погодина, а также в нашем театре.

25-й театральный сезон в казахском театре решили открыть очень сильной и глубокой постановкой. Спектакль «Шолпанның кунәсі» выбрали, чтобы отдать дань уважения 130-летию великого писателя М.Жумабаева. Его произведение легло в основу постановки.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Пока что этот зал пустует, но уже через считанные минуты зрители начнут занимать свои места, чтобы насладиться спектаклем. В 25-м театральном сезоне казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова для них приготовили много разных сюрпризов.

Но всех карт администрация театра раскрывать не стала, чтобы зрителям было интересно ходить на постановки. Планируется, что в начале сезона спектакли будут проходить 3-4 раза в неделю, а затем практически каждый день. Актёрам есть, что показать. Они готовы удивлять и радовать своих зрителей.

Любители театрального искусства могли много раз видеть спектакль «Шолпанның күнәсі» на сцене казахского театра. В 2019-м году сильнейшую постановка завоевала Гран-при на фестивале в Актобе. К слову, тогда на нем свои работы представили 5 стран-участниц. Главные действующие лица в спектакле Шолпан и Сарсенбай. Счастливые супруги спустя годы совместной жизни приняли решение стать родителями.

Время шло, но, малыш в семье так и не появился. Шолпан молила Всевышнего помочь ей. Полная отчаяния женщина поняла, что готова на всё ради того, чтобы в их юрте зазвучал детский смех. Втайне от супруга главная героиня спектакля изменила своему мужу.

Минимум декораций. Спектакль построен так, чтобы все внимание приковывали к себе актёры. Зрители внимательно наблюдали за их игрой, сопереживали им. У этой постановки, напомню, в её основу лег роман Магжана Жумабаева, не могло быть счастливого конца. Спектакль заставляет задуматься о семейных ценностях, а еще о необратимости выбора, который порой принимают люди.

ЖАНАР НАСИРОВА, актриса казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова:

— Меня ввели сюда, играла до этого другая актриса, она ушла в декрет. Поэтому репетировали, где-то две недели. Вот вышли на сцену. Ответственность очень большая чувствовалась, конечно. Сильно волновалась, но волнение прошло, когда вышла на сцену.

Зрители по достоинству оценили открывающий сезон спектакль.

— Понравилось, я очень люблю наш театр. Игра актеров была великолепной.

— Очень хорошо прошло открытие сезона, на мой взгляд. Постановка сильная и глубокая.

Дарья Пышмынцева