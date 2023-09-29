Волонтёры СКО обменялись опытом с коллегами из России

Волонтёров из Петропавловска и Кургана объединяет общая цель — помогать людям. Для обмена опытом и знаниями в областной бибилотеке им. С. Муканова прошел телемост. На связи — молодежный центр столицы Зауралья. Нашим добровольцам есть, что рассказать, ведь они проделали огромную работу, а впереди не менее масштабные планы.

ЕЛЕНА СКАКУНОВА, координатор фронт-офиса волонтёрства «Бiргемiз»:

— Самая масштабная акция была совсем недавно — «Дорога в школу». И с этой акцией мы практически везде выступали. Мы рассказывали, как ее проводить, собирали канцелярию и другую помощь для деток, которые собираются в школу.

Следующая запланированная акция — «Горячее сердце». Волонтеры будут предлагать горячий чай коммунальным службам во время работы. Наиболее активны студенты из колледжа им. М. Жумабаева. Арина Талгат помогает людям на протяжении двух лет.

АРИНА ТАЛГАТ, волонтёр:

— Мы посещаем дома престарелых, помогаем пожилым, ходим в детские дома, участвуем в благоустройстве города. Я начала заниматься волонтерством еще в Таразе, а в Петропавловске решила продолжить это дело. Самое ценное в волонтерстве — это потом видеть эмоции людей, когда они получили помощь.

На встрече коллеги из Кургана рассказали о том, как устроена их работа, какие мероприятия проводит молодежный центр для наиболее эффективной работы. В нашей области более 30 тысяч человек занимаются волонтерской деятельностью. Октябрь в библиотеке собираются посвятить пожилым людям.

Анна Богословская