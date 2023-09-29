Вице-министр просвещения РК провёл встречу с населением СКО

Вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов провёл встречу с населением. У североказахстанских педагогов была возможность задать волнующий вопрос. Один из них касался заработной платы воспитателей в детских садах.

АЙБАТ ИЛЬЯСОВ, вице-министр просвещения РК:

— С 2020 года ежегодно повышается зарплата педагогов детских садов. С 1 сентября поднялась на 30% зарплата воспитателей в детских садах. Также имеется возможность повышать зарплату за счёт квалификационных категорий.

Волнует североказахстанских педагогов и вопрос с интернетом в сельских школах. А именно, какая работа проводится министерством, чтобы решить проблему с низкой скоростью интернета в селах.

АЙБАТ ИЛЬЯСОВ, вице-министр просвещения РК:

— На начало 2023 года доля школ, где был скоростной интернет, составляла 19%. Совместно с МИО провели работу. Сейчас доля школ, где есть скоростной интернет, составляет 60%. По сельским школам на данный момент повышена скорость интернета в 50% школ. По остальным тоже ведётся работа.

Поднимали педагоги области и проблему дефицита мест в студенческих общежитиях. Некоторые учащиеся из сёл и других городов вынуждены снимать квартиры из-за нехватки мест.

АЙБАТ ИЛЬЯСОВ, вице-министр просвещения РК:

— По СКО имеется потребность в общежитиях на 600 студентов. Для решения данной проблемы до конца текущего года ведётся работа по вводу 1 общежития, что обеспечит 244 места в общежитии.

Также на встрече с вице-министром просвещения поднимали вопросы безопасности детей в школах и детских садах, установки дополнительного видеонаблюдения, последующего трудоустройства выпускников школ и колледжей.

Айгерим Хамзина

