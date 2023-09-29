В СКО вакцинируют сельскохозяйственных животных

Плановая осенняя вакцинация с/х животных идёт в регионе. В селе Полудино района М. Жумабаева вакцинации подлежат 1300 коров,1400 баранов,100 свиней и 280 лошадей. 70% поголовья здесь уже привили.

ТАМАРА МИСЕВА, ветеринарный фельдшер с.Полудино, район М. Жумабаева:

— В целях сохранения эпизоотического благополучия с начала 2023 года все предусмотренные ветеринарные мероприятия выполняются в установленный срок. Других случаев заболевания и падежа сельскохозяйственных животных по сельскому округу не зарегистрировано. Эпизоотическая обстановка стабильная, находится на постоянном контроле.

Сейчас ветеринар проводит плановую обработку животных. Крупный рогатый скот проверяют на наличие особо опасных болезней: туберкулез и бруцеллёз. После эти анализы отправляют в лабораторию. Результат можно получить уже через 72 часа. При обнаружении какого-либо заболевания скот закрывают на карантин.

На сегодня в области привили 3400 голов скота. У 192 животных выявили положительный результат на бруцеллёз. Их направили на санитарный убой, в помещениях провели дезинфекцию.

Вакцинация домашних животных продлится до конца ноября. В области действуют 14 ветстанций. В этом году на вакцинацию из областного бюджета выделили 1,4 млрд тенге.

Камилла Карим