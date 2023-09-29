Свыше 630 пьяных водителей задержали полицейские

В СКО проходит оперативно — профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». За первые сутки на дорогах региона полицейские выявили свыше 340 различных нарушений ПДД, задержали 6 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, привлекли к ответственности троих человек, управлявших авто, будучи ранее лишенными права управления. Также зафиксировано 33 факта неиспользования ремней безопасности и 26 — пользования телефоном за рулем. 28 водителей задержаны за превышение скорости, 1 — за выезд на полосу встречного движения. 57 пешеходов привлечены к административной ответственности за переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора. С начала года в области более 630 водителей задержаны за управление транспортными средствами в пьяном виде.



Камилла Карим