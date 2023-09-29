Стабилизационный фонд СКО пополнился продовольственными товарами

На 27 сентября для стабфонда Северо-Казахстанской области закуплено более 10,5 тысяч тонн продуктов. Среди них — мука, макаронные изделия, крупы, подсолнечное масло, овощи и куриное мясо. Все поставщики — местные производители. Продукты ежедневно поставляют в точки стабфонда, в супермаркеты — трижды в неделю, а небольшие магазины у дома — дважды. Всего из 19 видов социально значимых товаров в областной стабилизационный фонд закупается 14.

В пунктах стабфонда стоимость риса «Лидер» составляет 300 тг за килограмм, сахара — 460 тенге, соли «Ассоль» — 50 тенге, рожек весовых «Егiн» — 245 тенге, гречки — 330 тенге, растительного масла «Заречное» — 650 тенге, муки 1 сорта «DEZ» — 253 тенге за 2 кг. Капуста и лук урожая 2023-го года реализуются по цене 95 и 110 тенге за килограмм, соответственно. Окорочка куриные можно приобрести по цене 950 тенге за килограмм, голени — 1 280 тенге, бедра — 1 240 тенге. Яйца 1 категории в точках стабфонда стоят 350 тенге за десяток.

Рис «Лидер» — 300 тг.

Сахар — 460 тг.

Соль «Ассоль» — 50 тг.

Рожки «Егiн» — 245 тг.

Гречка — 330 тг

Растительное масло «Заречное» — 650 тг.

Мука 1 сорта «DEZ» 2 кг. — 253 тг.

Капуста — 95 тг.

Лук — 110 тг.

Окороча куриные — 950 тг.

Голени — 1 280 тг.

Бедра — 1 240 тг.

Яйца — 350 тг.



Анна Жицкая