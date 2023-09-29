Пенсионеры с. Бесколь занимаются творчеством

Яркие, творческие, активные. Все это про артистов русского хора села Бесколь. Вот уже несколько десятков лет коллектив, который гордо носит звание «Народный», дарит свое творчество североказахстанцам. Последние 7 лет хором руководит Юрий Зайберт. Музыкой он занимается всю свою жизнь. По его инициативе хор всегда выступает вживую, без использования фонограммы.

ЮРИЙ ЗАЙБЕРТ, руководитель русского хора, с Бесколь, Кызылжарский район:

— Только баян, я к технике вообще не подхожу, отношусь очень скептически. Это народное творчество, оно должно быть живым. Мы бываем в областной библиотеке им.С.Муканова, мы выезжали в Покровский с/х институт, колледж, в профилакторий у Ишима. В целом ряде деревень: Возвышенка, Вагулино, Якорь. Репетиции два раза в неделю, по средам и пятницам.

В репертуаре русского хора более трехсот песен. Какие-то Юрий Зайберт подбирал самостоятельно, некоторые композиции предлагали артисты. Право голоса в этом вопросе есть у каждого.

ГАЛИНА ЧИРКИНА, солистка русского хора, с Бесколь, Кызылжарский район:

— Песни любила с детства. Вся наша семья, все всегда пели. Дни рождения, застолья, мы всегда проводили с песней, без них мы не жили.

ЛАРИСА РИТТЕР, солистка русского хора, с Бесколь, Кызылжарский район:

— Я работала в больнице, всю жизнь у нас была своя вокальная группа, мы все время пели. 00:25 Я тут просто в струю вошла, в ту, в которую нужно было.

Здорово то, что возраст в паспорте для артистов хора не имеет никакого значения. Душой они молоды, им нравится наслаждаться жизнью и петь. Без творчества не представляют своей жизни и артисты казахского хора. Он тоже имеет звание «Народный». Коллектив был создан 13 лет назад.

РОЗА АХМЕТОВА, солистка казахского хора,с. Бесколь, Кызылжарский район:

— Наш казахский хор организовала я с мужем в 2011 году 19 сентября. В основном все те же люди ходят. Ходят на репетиции, сказали в 10.00 быть в ДК. Все тут как тут.

Казахский хор часто выезжает на выступления в областной центр, а также в районы. Артисты говорят, что им нравится петь, общаться, заряжаться позитивной энергией, дарить зрителям хорошее настроение.

Дарья Пышмынцева