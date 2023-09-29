На заседании Высшей научно-технической комиссии под руководством Премьер-министра РК Алихана Смаилова обсудили приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы

Открывая заседание, глава Правительства отметил, что накануне вышел релиз Глобального индекса инноваций-2023, формируемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO). Он охватывает около 80 показателей, в том числе касающихся науки, системы образования и инфраструктуры.

«Казахстан вошел в ТОП-3 инновационных экономик региона «Центральная и Южная Азия» после Индии и Ирана. Министерствам цифрового развития, науки и высшего образования следует продолжать работу по созданию необходимых условий для ученых и развитию инфраструктуры, чтобы наши позиции на мировой арене улучшались», — сказал Алихан Смаилов.

В результате обсуждения было определено шесть приоритетных направлений, включая экологию, энергию, передовые технологии, интеллектуальный потенциал, науку о жизни и устойчивое развитие агропромышленного комплекса. В рамках этих направлений будет уделено внимание рациональному использованию ресурсов, энергетической безопасности и другим важным аспектам развития.