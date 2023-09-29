Куандык Малдыбаев стал лучшим преподавателем Академии Национальной гвардии РК

Накануне профессионального праздника учителей в областной филармонии имени Ақана сері состоялось торжественное собрание, где чествовали лучших преподавателей Академии Национальной гвардии РК по итогам 2022-2023 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба военного учебного заведения. В конкурсе приняли участие 10 человек, победителей определили члены специально созданной комиссии. По итогам обладателем звания «Лучший преподаватель года» стал старший преподаватель кафедры военной педагогики и психологии Куандык Малдыбаев. Его наградили грамотой и денежной премией. Призерами второго и третьего места стали преподаватели кафедры оперативного искусства и МПО, а также общеобразовательных дисциплин Мурат Байбусинов и Гульназым Байсалдина. Другие учителя вуза также были награждены в различных номинациях – «Лучший преподаватель-наставник»,«Лучший методист», «Лучший преподаватель-исследователь», «Лучший преподаватель — общественный деятель» и другие. После состоялся праздничный концерт.



Камилла Карим