Государственный советник Ерлан Карин рассказал о логике президентских реформ

«Стратегический курс Главы государства с самого начала его президентства нацелен на преобразование всех сфер жизнедеятельности страны. Что касается политических реформ, то здесь произошли очень глубокие и устойчивые преобразования. Была сформирована совершенно новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти. Параллельно реализуются большие экономические реформы. Как Вы знаете, в своем недавнем Послании Касым-Жомарт Токаев объявил о переходе к новой экономической модели.

При этом Глава государства постоянно акцентирует внимание на том, что любые политические и экономические реформы не дадут должного эффекта без формирования нового качества нации. То есть необходимы коренные изменения нашего менталитета, привычек, культуры поведения. Об этом было сказано Президентом на втором заседании Национального Курултая в Туркестане.

Таким образом, как мы видим, логика президентских реформ в политике, экономике, идеологии заключается в их синхронности и взаимосвязанности. Каждая новая реформа, новая инициатива дополняют друг друга, они носят системный характер. И в целом, все направления президентского курса вместе образуют единую программу модернизации страны», — сказал Госсоветник.