Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ербулат Сейлеханов высказался касательно визита Касым-Жомарта Токаева в Германию

По его мнению, Берлин рассматривает страну ключевым партнером в Центральной Азии.

«Германия — ключевой стратегический партнёр Казахстана в Евросоюзе. Об этом свидетельствует, например, частота визитов Президента Касым-Жомарта Токаева в эту страну. Глава государства посещает Германию уже в третий раз за 4 года. В июне этого года в Казахстан также приезжал Федеральный президент Германии с представительной делегацией. Отмечу, что отношения между Казахстаном и Германией имеют высокую поступательную динамику развития, причём во всех сферах межгосударственных связей», — отметил эксперт.