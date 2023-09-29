Актёры курганского театра кукол поставили спектакль «Золушка»

С гастролями в Петропавловск приехали актёры театра кукол из Кургана. В нашем городе они уже не в первый раз. Российская труппа снова решила порадовать североказахстанского юного зрителя своими постановками.

ГРИГОРИЙ ЛАЙКО, главный режиссер областного театра кукол:

— Это обменные гастроли. Мы планируем тоже в дальнейшем в течение этого сезона к ним съездить. До этого три года подряд, перед пандемией был выезд, потом после был выезд, в прошлом году ездил наш театр со спектаклем «Кошки-мышки», а сейчас мы планируем Кургану отвезти спектакль «Серебряное копытце». У нас уже такая дружеская традиция, раз в сезон обмениваться спектаклями, чтобы жители города Кургана узнали о творчестве нашего театра, нашего города и наоборот.

Курганские артисты поставили спектакль «Золушка». История о чудесной сказочной стране, где все возможно, где сбываются мечты и побеждает добро. Эта работа — одна из самых ярких. В постановке не только переданы сюжет и образы героев, но и внесены элементы современности.

АННА ЛАЗАРЕВА, актриса театра кукол «Гулливер», г.Курган, РФ:

— Привезли мы его, наверное, потому что он выездной. Это такой очень хороший, добротный материал для того, чтобы его вывезти. Легко ставится, нет ничего сложного в установке света, звука. Актриса всего одна — это я. Ну, он очень веселый, подходит на разные возрасты детей. Я его играла даже для подростков. Это был очень интересный опыт.

Такой обмен опытом вдохновляет актёров на новые роли, позволяет им улучшать свои навыки и расширять свои знания. Уже в эту субботу в нашем театре будут втсречать артистов из Шымкента.

Валерия Сиваш