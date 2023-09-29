Активисты городского молодёжного центра заботятся о людях старшего поколения

85-летняя Нина Вершинина очень рада любой помощи по хозяйству. В этом доме она живет с 1979 года. Из родных осталась только дочь. Живет она в России, воспитывает ребенка с инвалидностью, поэтому в гости приезжает редко. Самостоятельно следить за домом женщине очень тяжело. С домашними делами Нине Константиновне помогает внук, соцработник и волонтёры.

НИНА ВЕРШИНИНА, жительница г.Петропавловска:

— Они мне всю ботву от помидор выдергали, окна помыла девочка, я плохо вижу, паутину не замечаю. Она мне все их убрала, окна перемыла, с улицы тоже. Они молодцы, дай им бог здоровья.

74-летняя Галина Малыгина живет с квартирантом, он снимает комнату в ее доме, помогает поддерживать его в порядке. Супруг пенсионерки умер, именно он раньше делал всю тяжелую работу по дому.

ГАЛИНА МАЛЫГИНА, жительница г.Петропавловска:

— В этот понедельник приходили два мальчика. Им по 16 лет, а они мне так калитку сделали. Она у меня из-за шиномонтажки покоробилась.

После помощи волонтеров калитка снова открывается исправно. Активисты помогают пенсионерке поддерживать двор в чистоте и порядке.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Более чем за 3 месяца мы оказали помощь 60-70 одиноко проживающим бабушкам. Бывает, что к нам обращаются они сами, бывает, что через центр занятости нам звонят. С 1 октября и до 31 октября у нас будет месячник помощи пожилым людям.

Активисты городского молодежного ресурсного центра считают своим долгом заботиться о людях старшего поколения.

Дарья Пышмынцева



