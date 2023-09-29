Аким СКО встретился с аксакалами

Трудолюбие, упорство и смелость — важные качества профессионалов своего дела. Нельзя недооценивать и опыт старшего поколения. Как отметил аким области Гауез Нурмухамбетов, особую роль в общественной и социальной жизни страны играют аксакалы. Они находились на передовой в период становления суверенного государства, с трепетом относятся к традициям и обычаям народа.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, Аким Северо-Казахстанской области:

— Все крупные предприятия области, наши города и сёла — всё это построено вами. Именно вы заложили прочную основу сегодняшнего благополучия Северного Казахстана. Спасибо большое вам за это и низкий поклон.

Слова поддержки и пожелания плодотворной работы озвучены представителями научного сообщества, общественных объединений и ветеранских организаций. Аксакалы уверены, что новый руководитель области приложит максимум усилий для развития региона.

ЕСКЕНДИР ЕЛЕУСИЗОВ, Председатель областного совета ветеранов:

— Областной совет ветеранов, объединяющий в своих рядах более 104 тысяч пенсионеров, в своей работе опирается на тесное сотрудничество с исполнительными органами власти, государственными учреждениями, неправительственными и общественными организациями.

Пользуясь случаем, глава региона поздравил представителей старшего поколения с наступающим праздником — Международным днём пожилых людей.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

