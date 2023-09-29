112 водителей электросамокатов привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД

Электросамокаты быстро набрали популярность в Петропавловске. К сожалению, не все горожане ответственно относятся к их использованию. В областном центре уже зарегистрированы ДТП с их участием. В одном случае водитель самоката попал под колёса автомобиля на проезжей части, в другом — сбил пожилую женщину на тротуаре. Его отец, не проследивший за тем, чтобы сын знал и соблюдал правила дорожного движения, привлечён к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

— Также я вам скажу, что незнание закона не освобождает от ответственности. Везде уведомления — в тик-токе, в инстаграме, везде оповещали.

С 30 августа, когда ввели законодательные изменения, регламентирующие эксплуатацию электросамокатов, полицейские на постоянной основе проводят рейды по соблюдению их водителями ПДД. Самые частые нарушения — перевозка пассажиров и проезд по пешеходному переходу.

— Проезжую часть, пешеходный переход — вы должны вести рядом, не на нём. Рядом перевели, поставили, поехали дальше. — Всё, хорошо.

Для движения на электросамокате по проезжей части необходимо иметь водительское удостоверение любой категории. Их водителям запрещается поворачивать налево на дороге, имеющей больше одной полосы движения в данном направлении. На тротуаре они не должны создавать помех для пешеходов.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— За перевозку пассажиров или груза, либо управление по проезжей части без застёгнутого шлема, согласно ст. 593, предусмотрен штраф в размере 5 МРП. Также, если лицо, не достигшее 16-летнего возраста, управляет транспортным средством по проезжей части, лицо доставляется по месту жительства, и в отношении родителей составляется административный протокол по ст. 127 КРКоАП с наложением штрафа в размере 19 МРП.

Всем участникам движения необходимо знать и строго соблюдать правила дорожного движения.

Анна Потеряева

