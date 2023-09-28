Задержан руководитель областного филиала «Аграрной кредитной корпорации»

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области в рамках реализации проекта «Бизнеске жол» задержан руководитель областного филиала АО «Аграрная кредитная корпорация». Он подозревается в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей. Суммы взяток варьировались от 100 до 500 тысяч тенге.

АЙДОС ЖУНИСОВ, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Денежные средства предназначались за беспрепятственное и положительное решение вопроса о получении кредитного займа в рамках Национального проекта поддержки агропромышленного комплекса, рассчитанного на 2021-2025 годы. В настоящее время идут следственные мероприятия. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания г.Петропавловска. Иная информация в рамках порядка статьи 201 Уголовно — процессуального кодекса разглашению не подлежит.



Камилла Карим