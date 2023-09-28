В СКО прибыл первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК

В СКО с рабочим визитом прибыл первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов. Он ознакомился с работой завода «Мунаймаш», где выпускают нефтегазовое оборудование и детали для него, а также изделия и запчасти для подвижного состава. На производстве здесь трудится 87 человек. Первый вице-министр интересовался их заработной платой, социальным пакетом и условиями труда. Рабочим он рассказал о цели своего визита в СКО.

АКМАДИ САРБАСОВ, первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

— Главное, донести до региональных служб поручения, которые были озвучены руководством страны, Президентом по всем направлениям социально-трудовой сферы. В этом году много изменений. Был принят новый социальный кодекс. Глава государства обозначил ряд задач, в том числе по трудовой сфере, концепцию безопасного труда. МФ над этим будем работать.

Говорил об этом первый вице-министр труда и социальной защиты населения и с коллективом Петропавловского электротехнического завода. Здесь трудится 220 человек. Заработная плата работников начинается от 180 тысяч тенге. На заводе трудится немало переселенцев из трудоизбыточных регионов страны.

АКМАДИ САРБАСОВ, первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

— Вот такое производство — показательный пример взаимодействия бизнеса и МИО. Когда есть трудовые ресурсы, которые сюда в рамках программ переселяются, находят рабочее место. Работодатель полностью берёт на себя все обязательства и дополняет социальный пакет.

Речь идёт об этом 104-квартирном доме, который Петропавловский электротехнический завод строит для своих работников.

Айгерим Хамзина



