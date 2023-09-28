В посёлке Борки прошёл массовый забег

В Борках состоялся легкоатлетический забег в честь празднования Дня пожилых и Дня труда. Он собрал ветеранов спорта и действующих спортсменов. В марафоне приняли участие порядка 200 человек. Возраст участников не ограничен.

БАУРЖАН КУЛЬЖАНОВ, президент ассоциации борьбы СКО, мастер спорта:

— Это мероприятие в целом укрепляет наше отношение, популяризация спорта нашей области, и нас это радует. Нам, ветеранам, приятно, что число участников прибавляется. Молодежь берет пример. Хорошая традиция для воспитания подрастающего поколения.

Спортсмены преодолели дистанцию 1 км и вернулись к месту старта. Все участники забега с этой задачей справились на ура.

— Отличный забег, отличное мероприятие. Было приятно поучаствовать.

— Прибежал первым. Всем спасибо за праздник.

— Спортом вообще сколько занимаетесь? Всю жизнь, сколько себя знаю.

В области физической культурой и спортом занимаются порядка 40% населения.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Хочется призвать всех горожан и всю область заниматься систематический спортом. Ежегодно проводим на территории нашей области данные забеги. Не так давно, в августе мы провели полумарафон «Кызылжар 2023», это уже традиционный полумарафон. И, конечно же, у нас традиционные забеги — это «Золотая осень» ко Дню труда, «День здоровья».

Помимо массового забега здесь организовали челлендж в поддержку спортсменов из СКО, которые на данный момент защищают честь нашей страны на Азиатских играх в Китае.

Каждый участник марафона получил памятный подарок.

Камилла Карим