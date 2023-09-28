В Казахстане запустили проект, поощряющий участковых врачей за более качественное обследование пациентов

Медики будут получать бонусы к заработной плате за раннее выявление онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, а также предотвращение материнской и детской смертности. Пациенты теперь могут записываться на прием к узким специалистам без предварительного посещения врача общей практики. Создана единая экосистема здравоохранения eDensauluq, которая включает в себя результаты исследований, рецепты, учет беременности и другие данные. Такие меры позволили увеличить раннюю диагностику раковых заболеваний на 5,6% за полгода.

Также проводится расширенный скрининг сельского населения и детей на раннее выявление различных заболеваний.