Свыше 7 тысяч литров алкоголя изъяли полицейские

Каждое четвёртое преступление в СКО совершается под действием спиртного. Полицейские напоминают, в нашей стране запрещено продавать спиртное лицам до 21 года. Реализация алкогольной продукции допускается только в определённые часы. За нарушения данных правил с начала года составлено 65 протоколов. За незаконную реализацию спиртосодержащей продукции привлечено почти 200 человек. Из незаконного оборота изъято свыше 7 тысяч литров алкогольных напитков. В области на учёте находятся свыше 3300 североказахстанцев, страдающих алкогольной зависимостью. В этом году на принудительное лечение отправили 164 человека.

Айгерим Хамзина