Подростковую преступность и права бизнесменов обсудили в Бесколе с первым заместителем прокурора СКО

О преступлениях среди подростков говорили на совещании в школе-лицее «Парасат» села Бесколь. Первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар считает, задача взрослых состоит не в том, чтобы разбираться с последствиями нарушения законов детьми, а предотвратить их. Для этого в учреждениях образования проводятся профилактические мероприятия.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— В этом году совместно с акиматом области нами утвержден план по профилактике подростковой преступности. В соответствии с данным планом мы в каждой школе проводим лекционные занятия, где разъясняются нормы закона. Если говорить о работе прокуратуры, все сотрудники закреплены за школами.

Их задача — объяснять детям законы. Нередко бывает так, что подростки просто не знают, что переступают черту. Не все школьники понимают, что уголовная ответственность начинается с 16-ти лет, а если преступление особо тяжкое — с 14-ти. Больше всего нарушений связано с вандализмом, кражами и наркотиками. В Кызылжарском районе с начала года зарегистрировано восемь преступлений, связанных с несовершеннолетними, эти дела сейчас расследуют правоохранительные органы. В школе-лицее «Парасат» 325 учеников, и никто из них не имеет проблем с законом.

САГАТ ЕЛЕУКИНА, директор школы-лицея «Парасат», Кызылжарский район:

— У нас нет таких детей ни в районе, ни в школе. Школьники читают книги на переменах, играют в шахматы и шашки. Если ребенка что-то беспокоит, он в любой момент может обратиться к психологу. С родителями также работают психологи. Инспекторы беседуют отдельно с девочками и мальчиками.

Затем первый заместитель областного прокурора провел приём предпринимателей. Анатолий Никишин поднял вопрос о возбуждении на него уголовного дела. По мнению бизнесмена, учитывая обстоятельства, такое положение вещей несправедливо. Анатолий сдал помещение, арендатор увеличил мощность автомата с разрешенных 13 до 25 киловатт. А 11 мая в здании произошел пожар.

АНАТОЛИЙ НИКИШИН, предприниматель ИП «Никишин», Кызылжарский район:

— Буквально через два-три дня арендатор стал с меня требовать, чтобы я разрешил ему забрать его имущество, дополнительное оборудование. Я категорически отказал, так как возбуждено уголовное дело до выяснения. На сегодня на меня возбуждено уголовное дело по факту удержания чужого имущества.

Абу-Али Саттар взял под контроль это дело, а также указал на недочеты сотрудников при его возбуждении.

Анна Богословская

