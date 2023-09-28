Перспективы применения в Казахстане израильского опыта по развитию агропромышленного комплекса и управлению водными ресурсами обсудили в Правительстве

Премьер-министр РК Алихан Смаилов и председатель торгово-промышленной палаты «Израиль-Казахстан» Михаэль Роэ провели встречу, в ходе которой подробно обсудили вопросы повышения эффективности ирригации, водосбережения, внедрения современных технологий капельного орошения, развития агронауки, а также применения новых подходов в животноводстве, производстве молока и птицеводстве.

Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества с Израилем и готовность к привлечению израильских технологий для укрепления агропромышленного сектора Казахстана. Михаэль Роэ выразил уверенность в потенциале Казахстана в обеспечении продовольственной безопасности и предложил комплексную поддержку в применении израильских агротехнологий и управления водными ресурсами.

В результате встречи была достигнута договоренность о совместной работе и обмене опытом по указанным направлениям. В беседе также участвовали министр ирригации и водных ресурсов, Нуржан Нуржигитов, и министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.