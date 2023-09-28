Единый день отчета прошел в СКО. Во время совещания представители контрольно-надзорных органов рассказали бизнесменам о проделанной работе и дальнейших планах. Открыл заседание заместитель акима СКО Рустем Курманов.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима СКО:

— С начала года зарегистрировано 1027 актов о назначении проверок, из которых 495 в деятельности субъектов частного предпринимательства. Доля зарегистрированных предпринимателей от общего их количества составляет 42%. По видам проверок 12 проведено на соответствие требования, 404 — внепланово, 19 — иные проверки.

Сфера бизнеса является актуальным объектом надзора у прокуроров. В каждом районе СКО функционирует мобильная группа по поддержке предпринимателей, куда могут обратиться бизнесмены. В этом году от предпринимателей поступил 71 сигнал о нарушении их прав.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— Один предприниматель обратился к нам с сигналом, что полицейские проводили незаконную проверку. Мы установили, что кроме того, что полиция возбудила уголовное дело, этот факт рассматривался в суде. Выехав на место, наши сотрудники и представители НПП «Атамекен» этот факт пресекли. Уголовное дело было прекращено, которое было возбуждено по факту самоуправства.

Всего в этом году прокуроры защитили права 2 тысяч предпринимателей. К ответственности привлекли 14 должностных лиц, внесли 186 актов надзора, пресекли 3 незаконные проверки.



Айгерим Хамзина