Депутат Мажилиса Николай Арсютин выразил обеспокоенность взаимодействием чиновников и граждан

Он отметил, что многие обращения граждан остаются без должного ответа, что приводит к неудовлетворенности общества.

«Простые люди по-прежнему, сталкиваются с проявлениями бюрократии, формализма, чиновничьей глухоты, равнодушия и потому вынуждены обращаться к депутатам Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Зачастую гражданам просто некуда обратиться по элементарным вопросам. А если даже и удается достучаться до нужных инстанций и добиться приема у чиновников, то, как правило, заявители не всегда получают исчерпывающие ответы по существу обращений», — отметил депутат.

Арсютин предложил ряд мер, включая интеграцию информационных баз данных госорганов, внедрение искусственного интеллекта для предварительной обработки запросов, законодательное установление десятидневого срока ответа на обращения, а также связывание рейтингов госслужащих с их работой по обращениям граждан.