Член Высшего Судебного Совета посетила СКО

Тестирование на знание законов, проверка на полиграфе, беседа с психологом, написание эссе, грамотная презентация себя на собеседовании, участие в конкурсе, и, наконец, стажировка — вот те испытания, которые проходят специалисты, желающие перейти в судебную практику. Правила квалификационного экзамена претерпели изменения, в их числе — необходимое количество пороговых баллов и сроки пересдачи. С разъяснениями в Петропавловск приехала представитель Высшего Судебного Совета страны.

ОЛЕСЯ ЦАЙ, член Высшего Судебного Совета РК:

— Тот порог баллов между 75 и 80 баллами был определен как достаточный. Потому что достаточное количество кандидатов стали проходить в судьи, и они показали себя и в дальнейшей работе, и профессиональную подготовку, теоретические и практические знания.

Ранее всю процедуру экзаменов в случае неудачи необходимо было проходить заново. Теперь же у кандидатов есть возможность пересдать тот этап, в котором не набралось достаточно баллов. На совещании Олеся Цай уделила внимание деталям экзаменационного испытания, дала рекомендации по выполнению заданий.

ОЛЕСЯ ЦАЙ, член Высшего Судебного Совета РК:

— После того, как все предыдущие этапы пройдены, определенные баллы набраны, переходим к последнему этапу, это собеседование с членами квалификационной комиссии. Собеседование происходит в онлайн-формате. Это пять вопросов из разных областей. Проверяется ваша способность коммуницировать, способность к принятию решения, к планированию.

Собеседование — самый последний и наиболее важный этап в экзаменах. Как правило, для кандидатов он наиболее волнителен, даже для тех, кто уже имеет опыт работы в суде.

ОЛЬГА ШАНЬГИНА, главный специалист Петропавловского городского суда:

— Самым сложным этапом для меня было собеседование, потому что это очень долгий путь, на протяжении достаточно большого времени. Каждый этап был очень волнительный, к нему требовалась тщательная подготовка. И именно от собеседования зависел итоговый результат.

По словам Олеси Цай, на сегодня в Казахстане ощущается дефицит кадров в судебной сфере. Порядка трехсот вакансий ожидают претендентов, поэтому агитационная работа — важная часть визитов членов Высшего Судебного Совета в регионы.

Анна Богословская