Акмади Сарбасов встретился с представителями НПО, населением и журналистами

Во второй половине дня Акмади Сарбасов встретился с представители неправительственных организаций. Он рассказал им о том, какая работа проводится на уровне правительства.

АКМАДИ САРБАСОВ, первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

— У нас где-то больше 170 тысяч здесь наёмных работников, есть вопросы, конечно, к доходам. Понятно, что они разнятся в зависимости от сферы. Видим, что с начала года идет повышение зарплат. Конечно, это базовая индексация, там на 8% повышение идет. При этом мы со своей стороны призываем, чтобы эти заработные платы росли пропорционально вкладу работника в производительность труда.

О том, что этих самых работников сейчас не хватает в большинстве сфер, Акмади Сарбасов на встрече с представителями НПО тоже говорил. Такая проблема по словам первого вице-министра труда и социальной защиты населения существует не только в нашем регионе. Частично этот вопрос закрывает действующая программа переселения.

АКМАДИ САРБАСОВ, первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

— Граждане, которые, живя в трудоизбыточных регионах, не имея доступа к качественному рабочему месту, они его здесь получили. Мы предоставляем всем субсидии на переезд. Мы готовы предоставлять субсидии на аренду жилья в течение одного года. А также с этого года мы подключаем механизм сертификата экономической мобильности, который позволяет порядка 4 млн тенге получить переселенцу, чтобы это был его первоначальный вклад в жилищную программу.

Для журналистов и участников встречи провели брифинг, где любой желающий мог озвучить свой вопрос. Руководитель общественного объединения «Мой ребёнок» Татьяна Ковалёва пришла, чтобы рассказать о наболевшей проблеме. Организация, которую она представляет, ориентирована на помощь людям с расстройствами аутистического спектра.

ТАТЬЯНА КОВАЛЁВА, руководитель ОО «Мой ребёнок»:

— В других регионах есть компенсация за лекарства, за проезд на лечение. К праздникам есть выделение денежных средств инвалидам и пенсионерам. У нас в регионе этого ничего нет на протяжении многих лет. 8 лет в этой теме, ни одного подарка ко Дню инвалида детям, либо пенсионерам у нас в регионе не было. Сейчас остро стоит вопрос: дети с ментальными нарушениями, которые после 18 лет, у них вторая группа, по суду признаются недееспособными, при этом им не положен опекун с пособием по уходу. Он остается таким же ребенком, поэтому я считаю, нужно пересмотреть данную градацию.

Речь идет о людях с инвалидностью по психическому расстройству. Акмади Сарбасов заверил, что вопросы Татьяны Ковалёвой будут рассмотрены.

Дарья Пышмынцева