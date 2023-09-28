Аким СКО с рабочей поездкой побывал в Кызылжарском и Аккайынском районах

Рабочую поездку в Кызылжарский район аким области начал с посещения молочно-товарной фермы ТОО «Қызылжар Сут». Она запустилась в 2020-м.

ОЛЖАС БЕКТАСОВ, руководитель ТОО «Қызылжар Сут», Кызылжарский район:

— Полторы тысячи голов сейчас на ферме содержатся. Из них — 651 дойные. План выйти на 720 голов дойного поголовья. К концу года мы планируем выйти на этот показатель. На сегодня 28 литров на одну дойную голову приходится. 18 тонн ежесуточно мы сдаем. У нас берут три завода.

Это «Масло-Дел», «Eurasian Milk» и «Молсервис». В ТОО «Қызылжар Сут» трудятся 78 человек. Заработная плата в среднем составляет 310 тысяч тенге. В прошлом году на ферму из Германии завезли поголовье симментальской и голштинской пород.

ОЛЖАС БЕКТАСОВ, руководитель ТОО «Қызылжар Сут», Кызылжарский район:

— Здесь и комбикорма, силос и сенаж, минеральные добавки, мел, сода. Здесь смешано порядка 12 компонентов именно в этом корме00:26 Процентов 80 кормов производим сами, на наших же полях.

На сегодня в Северо-Казахстанской области функционирует 106 молочно-товарных ферм.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Из них 36 современные. За 5 лет построено 30 МТФ. Планируется профинансировать 18 проектов по строительству МТФ.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— 6 в этом году мы постараемся ввести, там уже предварительная работа проведена.

Новые молочно-товарные фермы отвечают всем современным стандартам. Специалисты работают на высокотехнологичном оборудовании.

— Сколько раз дойка идет в сутки? -Три раза. В пять утра, в час дня и в девять вечера.

В селе Смирново Аккайынского района Гауез Нурмухамбетов ознакомился с работой элеватора. Ёмкость этого хлебоприёмного предприятия составляет почти 100 тысяч тонн.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— Убрали мы на сегодня уже 85%. Урожайность в среднем составляет 14 центнеров с га. По масличке убрали 20%, здесь 10 центнеров с га составляет урожайность, кормовые мы убираем. Показатель на сегодня 88%. На территории района работают 5 элеваторов. С объемом хранения порядка 310 тысяч тонн. На сегодня приняли порядка 76 тысяч тонн. Загруженность составляет 25%.

Элеватор принял уже свыше 50 тысяч тонн зерна. Его сюда привозят с полей Аккайынского, Есильского, Кызылжарского и района М.Жумабаева.

— 75% третий класс. — Старого урожая нет? — Есть. -У вас ресурс есть? -Есть. -Какой у вас объем ресурсов? — Тогда у вас получается уже на 80% элеватор закрыт.

При главе региона сделали анализ только что привезённого зерна. Исследование помогает понять, насколько оно влажное, много ли в нём белка и клейковины. Свой визит в два района Гауез Нурмухамбетов завершил встречей с руководителями местных агроформирований.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Я приехал в регион работать. Огромное доверие оказано мне главой государства. Вся та программа производственная, социальная, все, что хорошее делалось в нашей области, приложу все усилия вместе с вами, чтобы это продолжалось. Насчет приумножений, все будет зависеть от нас с вами.

Встреча проходила на полях ТОО «Полтавское». В этом году здесь получили хороший урожай ячменя, а также других сельскохозяйственных культур.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Ячмень обычно клюнет и все, он маленький. А это, слушайте, какой сорт?

ЕЛЬТАЙ ЗИКИРИН, руководитель ТОО «Полтавское», Аккайынский район:

— Канадский сорт, мы второй год занимаемся. Масса хорошая, кущение мощное, поэтому мы его оставляем. Сложная уборка была, но не такая страшная. Мы процентов 85-90 провели десикацию до дождей, вот это в какой-то мере нас спасло.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Нормальным сегодня было бы объявление цены «Продовольственной корпорацией», это бы стабилизировало рынок, уже можно было бы ориентироваться. Будем ждать, на днях они обещали цену объявить.

А в нескольких километрах от этого поля убирают кукурузу.



— Сколько кукурузы у вас?

— Мы где-то 500 га посеяли, сейчас где-то 50-60 га в день убираем.

В этом году в ТОО «Полтавское» посевная площадь составила почти 15 тысяч га. Большую часть в товариществе отвели под зерновые культуры.

Дарья Пышмынцева