1514 обследований дорог провели полицейские с начала года

42 новых дорожных знака появились в с. Соколовке Кызылжарского района. Населённый пункт расположен на трассе, много людей через него едут в зоны отдыха. Установка знаков стала инициативой ветеранов поселкового пункта полиции. С такой просьбой они обратились год назад, уже через 3 месяца были установлены 32 знака. В нынешнем году работа продолжена. Также по просьбам граждан появились искусственные неровности на дорогах в районах Шал акына, Мамлютском, Аккайынском и Тимирязевском. К началу учебного года директор одной из городских школ обратилась с просьбой установить искусственную неровность на участке дороги рядом с учебным заведением. Полицейские обследовали улично-дорожную сеть областного центра и направили в местные исполнительные органы предложения по восстановлению и установке 13 таких ограничителей скорости возле школ и детских садов. В административной полиции отмечают, что это яркий пример обратной связи с населением и реализации принципов сервисной полиции. Всего с начала года сотрудники административной полиции провели 1514 обследований дорог, внесли 224 предложения по улучшению дорожной инфраструктуры.

