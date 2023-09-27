Экомарафон прошёл в Парке Победы

В Парке Победы прошел спортивно-экологический марафон «Green Time». Его организовали активисты отдела молодежных инициатив центра общественного развития и информации.

ОЛЕСЯ РЫБАКОНОВА, специалист отдела молодежных инициатив центра общественного развития и информации:

— Основной целью данного мероприятия является формирование экологической культуры у молодежи, бережного отношения к природе, а также здорового образа жизни. Пригласили на мероприятие мы учащуюся молодежь, также это волонтеры, активисты нашего города. Основная задача мероприятия заключается в том, чтобы в определенное время, которое будет отведено, собрать как можно больше мусора.

Охватили участники марафона всю территорию парка. Первокурсница Екатерина Кондрашина участвует в такой акции впервые. Студентка намерена и дальше заниматься волонтерской деятельностью.

ЕКАТЕРИНА КОНДРАШИНА, студентка ВСЭК:

— Я решила участвовать, потому что мне нравятся волонтёры. Волонтёры — это те люди, которые помогают другим людям, помогают природе. Мне понравилось, давно хотела, сегодня выпал шанс заниматься волонтерством.

Ребята собрали почти 300 килограммов мусора. Здесь же выбрали победителей в номинациях: «Лучший командир» и «Оригинальная находка».

Валерия Сиваш