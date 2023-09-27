В Тайыншинском районе лошадь попала под колёса автомобиля

В Тайыншинском районе в 10 км от села Аккудук на трассе республиканского значения «Кокшетау — Омск» автомобиль столкнулся с лошадью. В результате аварии, к счастью, никто не пострадал, животное уцелело. Машина получила механические повреждения. Выяснилось, что лошадь сбежала из загона и находилась без присмотра. 31-летнего местного жителя привлекли к ответственности за нарушение правил выпаса скота по статье 408 Кодекса РК об административных правонарушениях. Также он возместил автовладельцу причинённый ущёрб. С начала года в районе составлено 262 протокола по этой статье, из них 43 — только в течение сентября. Всего по области с января за бродячий скот понесли ответственность более 2, 5 тыс человек. Полицейские обращают внимание водителей на необходимость проявлять повышенную бдительность на автодорогах возле населённых пунктов, особенно в ночное время. Владельцам животных и пастухам стражи порядка напоминают о недопустимости вольного выпаса.

