Труд активных членов совета ветеранов отметили на праздничном мероприятии

Накануне Дня пожилых людей областной совет ветеранов провёл праздничное мероприятие, на котором чествовали активистов ветеранских организаций. На встрече отметили труд особо отличившихся североказахстанцев.

АНАТОЛИЙ КОРАБЕЛЬНИКОВ, заместитель председателя областного совета ветеранов:

— Более 102 тысяч ветеранов по области. Это 16% от общего количества населения. Без внимания мы никогда не оставляем и по возможности чествуем. Было принято решение ассамблеей ООН в 1990 году о проведении международного дня пожилых, Казахстан тоже был в числе подписантов. Для того, чтобы привлечь внимание к проблемам пожилого населения мира.

В числе тех, чей труд отметили на этом праздничном мероприятии, Турар Оразалин. 8 лет он работает председателем совета ветеранов района Шал акына. За особый вклад в ветеранское движение области имя Турара Оразалина занесли в Книгу Почёта областного совета ветеранов.

ТУРАР ОРАЗАЛИН, председатель совета ветеранов района Шал акына:

— В нашем районе 3 838 пенсионеров. Мы прикладываем все усилия, чтобы каждому из них помочь. В каждом сельском округе, районе есть ответственный за это член совета ветеранов. Каждый из них знает, какие есть проблемы у пенсионеров, кому и какая помощь нужна. Мы проводим интересные мероприятия, привлекаем подрастающее поколение. Мне приятно, что сегодня мой труд отметили. Это даёт стимул трудиться дальше.

Всего на мероприятии отметили труд 6 наиболее активных членов совета ветеранов.

Айгерим Хамзина



