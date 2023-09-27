Свыше 2400 петропавловцев не оплатили налог на транспорт. Общая сумма долга составляет 198 млн тенге. Напомню, заплатить этот налог за прошлый год казахстанцы должны были ещё до 1 апреля. Найти злостных неплательщиков налоговикам помогают полицейские. Они вышли в совместный рейд по задержанию транспортных средств должников.

АНАСТАСИЯ ДОЛГУШИНА, главный специалист управления государственных доходов г.Петропавловска:

— Автомобили должников, в отношении которых возбуждены административные производства, выдворяются на штраф стоянку до погашения полной задолженности.



Айгерим Хамзина