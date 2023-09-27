Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди школьников проходят в Петропавловске

Соревнования по пожарно — спасательному спорту среди школьников организовали в пожарной части №3. Участвуют в них 130 ребят из 23-х городских школ. Возрастная категория — от 11 до 16 лет. Юные спасатели готовятся к первому этапу соревнований «Пожарная эстафета». Даниял Едильбай спортом увлекается с ранних лет. К этим стартам готовился достаточно долго.

ДАНИЯЛ ЕДИЛЬБАЙ, участник соревнований:

— Меня на эти соревнования пригласил наш учитель. Сегодня первое задание было пробежать 50 метровую полосу и забраться на второй этаж. Изначально, когда приехали, было волнение. Ну, когда уже начали, было уже не так страшно. Ну, в общем, я был готов на победу.

В программе 4 вида состязаний: подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни, надевание боевой одежды, преодоление 60-метровой полосы с препятствием и боевое развёртывание.

АДИЛЬ СПАЕН, начальник отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— У нас имеется состав сборной команды ДЧС СКО по пожарно — спасательному спорту. Это юношеская команда, которая участвует на ежегодных республиканских соревнованиях. Мы проводим отбор среди учащихся. Проводим данное соревнование, чтобы дети знали, что есть у нас есть такой профессиональный спорт, именно противопожарной службы.

Пожарно-прикладной спорт для ЧС-ников важен. Каждому из них в работе необходимы физическая подготовка, сила и выносливость. Участвовать в таких соревнованиях и организовывать их для подрастающего поколения стало неотъемлемой частью в работе спасателей.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— В настоящее время и по республике проводятся у нас масштабные соревнования по пожарно — прикладному спорту. Проводятся у нас и международные соревнования, наши команды, команда МЧС выступает очень на высоком уровне и занимает призовые места в мировом первенстве.

Имена победителей будут известны уже завтра. Всех участников наградят грамотами и медалями.

Камилла Карим