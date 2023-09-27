Руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов провел совещание о ходе выполнения поручений из Послания Президента

В совещании участвовали помощники и советники Президента, и руководство Правительства. Бектенов отметил, что Послание содержит более ста конкретных поручений, нацеленных на качественную перестройку экономики страны, создание условий для экономического рывка.

«Центральным и местным исполнительным органам необходимо максимально оперативно принять исчерпывающие меры по исполнению поручении Президента страны. Граждане и бизнес должны в самое ближайшее время почувствовать практический эффект от реализации Послания», – подчеркнул Олжас Бектенов.