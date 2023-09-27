Прокуроры напомнили сотрудникам ДУИС о недопустимости пыток

Прокуроры встретились с личным составом департамента уголовно-исполнительной системы, чтобы напомнить о недопустимости жестокого обращения с осужденными, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Сотрудникам разъяснили изменения в законах о защите прав человека. Чтобы не допускать жестокого обращения с заключенными, в учреждениях установлено сплошное видеонаблюдение. Прокуратура имеет доступ в режиме онлайн к этим камерам. Помимо этого сотрудники обязаны носить видеожетоны. По данным прокуратуры, жалобы от осужденных снизились, а подтвержденных фактов пыток в СКО не зарегистрировано.

МУРАТ КОЖАМКУЛОВ, заместитель прокурора СКО:

— Мы хотим предостеречь сотрудников учреждений от совершения противоправных действий. До каждого сотрудника мы доходчиво довели о недопустимости совершения пыток, иного жестокого и бесчеловечного обращения. Разъяснили, какая ответственность предусмотрена за те или иные незаконные действия по отношению к осужденным.



Анна Жицкая